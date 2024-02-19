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Afra Saraçoğlu'ndan yeni reklam

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan yeni reklam. İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu'ndan yeni reklam

Ülker Çikolata’nın yeni reklam kampanyasında, son dönemin en popüler TV yıldızlarından oyuncu Afra Saraçoğlu rol aldı.

 Afra Saraçoğlu'ndan yeni reklam

"Her günün en güzel anı" sloganıyla hem dijital platformlarda hem de TV’de aynı anda yayına giren reklam filmi, Afra Saraçoğlu’nun bir gününe odaklanıyor ve her güne tat katan çikolata keyfiyle anda kalmanın önemini vurguluyor.

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