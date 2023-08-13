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Afra Saraçoğlu'ndan yeni poz

Yalı Çapkını dizisinde yer alan Afra Saraçoğlu'ndan yeni poz geldi. İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu'ndan yeni poz

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile Bodrum'da öpüşürken görüntülenmişti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni poz
Daha sonra ikilinin ayrıldığı söylenmişti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni poz
Oyuncu, siyah kombiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni poz
Saraçoğlu, siyah kalp emojisi koydu.

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