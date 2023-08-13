Afra Saraçoğlu'ndan yeni poz

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile Bodrum'da öpüşürken görüntülenmişti.



Daha sonra ikilinin ayrıldığı söylenmişti.



Oyuncu, siyah kombiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Saraçoğlu, siyah kalp emojisi koydu.

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