Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar

Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finalinden sonra İspanya'ya gitti.



Oyuncu, sevgilisi Mert Ramazan Demir ile gittiği tatilden geçtiğimiz günlerde döndü.



Saraçoğlu, İspanya tatilinden karelerini paylaştı.



Oyuncunun bikinili pozlarına beğeni yağdı.



Saraçoğlu'nun fit hali dikkat çekti.



Çiftin diğer tatil durağı Göcek olacak.

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