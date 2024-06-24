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Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar. İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar

Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finalinden sonra İspanya'ya gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar
Oyuncu, sevgilisi Mert Ramazan Demir ile gittiği tatilden geçtiğimiz günlerde döndü.

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar
Saraçoğlu, İspanya tatilinden karelerini paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar
Oyuncunun bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar
Saraçoğlu'nun fit hali dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar
Çiftin diğer tatil durağı Göcek olacak.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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