Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk'un aşk iddialarına jet yanıt geldi!

Afra Saraçoğlu ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un aşk yaşadığı iddia edilmişti.



İki tarafında yakın çevresi iddiaları yalandı.



İkilinin, bir yemekte kalabalık bir ortamda bulunduğu öğrenildi.



Saraçoğlu ile Buruk'un yakın çevresi iddiaları kesin dille yalanladı.

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