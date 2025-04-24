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Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk'un aşk iddialarına jet yanıt geldi!

Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk'un aşk iddialarına jet yanıt geldi! İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk'un aşk iddialarına jet yanıt geldi!

Afra Saraçoğlu ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk'un aşk iddialarına jet yanıt geldi!
İki tarafında yakın çevresi iddiaları yalandı.

Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk'un aşk iddialarına jet yanıt geldi!
İkilinin, bir yemekte kalabalık bir ortamda bulunduğu öğrenildi.

Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk'un aşk iddialarına jet yanıt geldi!
Saraçoğlu ile Buruk'un yakın çevresi iddiaları kesin dille yalanladı.

 

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