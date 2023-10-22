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SnobMagazin.com

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sette gerginlik yaşadı

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında sette gerginlik yaşandı ve araya giren ekip ikiliyi sakinleştirdi... İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sette gerginlik yaşadı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, hakkındaki iddia günlerce konuşulacak. İkilinin cuma günü sette yaşadığı olay, magazin gündemine oturacak. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran ile Ferit karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sette kavga ettiği iddia edildi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sette gerginlik yaşadı

Yaz aylarında Bodrum'da görüntülenen çiftin daha sonra ayrıldıkları konuşulmuştu. Geçtiğimiz hafta sette ikilinin ayrı ayrı takıldığı görüntüler ortaya çıkmış ve ikilinin ayrıldığı yeniden gündeme gelmişti.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sette gerginlik yaşadı

Saraçoğlu ve Demir'in, cuma günü Koç Üniversitesi Hastanesi'ndeki çekimlerinde kavga ettiği öğrenildi. İkilinin kavgasını yönetmenler Burcu Alptekin ile Alptekin Bozkurt araya girerek, ayırdı. Bir süre sete ara verildikten sonra çekimlere yeniden başlandı.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sette gerginlik yaşadı

Saraçoğlu ve Demir'in bir süredir konuşmadıkları da söyleniyor. 

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