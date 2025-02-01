Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı 'Yalı Çapkını'nın reytingleri sosyal medyada gündem oldu!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinin reytingleri sosyal medyada gündem olmuştu. Bir dönem reytinglere damga vuran dizinin 92'nci bölümü gündem oldu.



'Yalı Çapkını' TOTAL'de 4.07, AB'de 1.5, ABC1'de ise 3.12 reyting alması dikkat çekti. Dizi bir dönem tüm kategorilerde 10 reytingin altına düşmüyordu.

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