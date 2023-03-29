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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Birlikte mi? Gece Gündüz Beraberler

Adı bir süredir aşk dedikodularına karışan ve bu iddiaları sürekli yalanlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, sabah sette kamera karşısına geçip, akşam tiyatro oyununu izlemeye gitti. İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Birlikte mi? Gece Gündüz Beraberler

Adı bir süredir aşk dedikodularına karışan ve bu iddiaları sürekli yalanlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Dünya Tiyatrolar Günü'nde soluğu Zorlu Center'da aldılar.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Birlikte mi? Gece Gündüz Beraberler

İkili, aynı dizide birlikte rol aldıkları arkadaşları Sezin Bozacı’nın oynadığı tiyatro oyunu Cimri’nin gösterisini izlemeye gidenler arasındaydı. Dört kişilik arkadaş grubu ile oyunu izlemeye giden ikilinin yan yana oturarak tüm bakışları üzerine topladığı görüldü.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Birlikte mi? Gece Gündüz Beraberler

İkili, sabah saatlerinde ise sahil kısmında rol aldıkları Yalı Çapkını seti için kamera karşısına geçmişti

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Birlikte mi? Gece Gündüz Beraberler

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