'Yalı Çapkını' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme yaşandı.



Bir süre önce ayrılan çift, Instagram'dan birbirini takipten çıkmıştı.



Barıştıkları söylenen ikili, yeniden takipleşmeye başladı.

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