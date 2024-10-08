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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme! İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!

'Yalı Çapkını' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme yaşandı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!
Bir süre önce ayrılan çift, Instagram'dan birbirini takipten çıkmıştı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!
Barıştıkları söylenen ikili, yeniden takipleşmeye başladı.

 

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