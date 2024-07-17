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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme! İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!

'Yalı Çapkını' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sene yaz aylarında aşkları belgenen çiftin, bir dönem ayrıldığı konuşulmuştu.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!

Geçtiğimiz aylarda barışan çift, bu defa Instagram'dan birbirini takipten çıktı.İkilinin ayrıldığı konuşuluyor.

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