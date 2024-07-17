'Yalı Çapkını' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sene yaz aylarında aşkları belgenen çiftin, bir dönem ayrıldığı konuşulmuştu.

Geçtiğimiz aylarda barışan çift, bu defa Instagram'dan birbirini takipten çıktı.İkilinin ayrıldığı konuşuluyor.

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