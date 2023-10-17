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Afra Saraçoğlu DeFacto’nun dış giyim ürünleri ile kamera karşısına geçti

Global moda markası DeFacto’nun marka yüzü olan Afra Saraçoğlu’nun oynadığı dış giyim ürünlerine ilişkin reklam filmi yayınlandı.

Afra Saraçoğlu DeFacto’nun dış giyim ürünleri ile kamera karşısına geçti

Her yaşa ve her tarza uygun tasarımlarıyla modaya yön veren DeFacto, marka yüzü Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı. ‘I Love Me’ kampanyasının yeni reklam filminde Afra Saraçoğlu, DeFacto’nun dış giyim ürünleriyle kameralar karşısına geçti. DeFacto’nun sonbahar ve kış mevsiminde trendleri belirleyecek olan trençkotları, deri ceketleri ve kabanları Afra Saraçoğlu’nun tarzıyla ekranlara yansıdı. 

Afra Saraçoğlu DeFacto’nun dış giyim ürünleri ile kamera karşısına geçti

 Reklam filminin çekimleri, Asitane Studio tarafından 1 günde tamamlandı. TV, dijital ve sosyal medya kullanımlarıyla moda tutkunlarına ulaşmayı amaçlayan ‘I Love Me’ kampanyasının yeni reklam filminin yönetmenliğini Sinan Güven üstlendi. 

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