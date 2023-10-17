Afra Saraçoğlu DeFacto’nun dış giyim ürünleri ile kamera karşısına geçti

Her yaşa ve her tarza uygun tasarımlarıyla modaya yön veren DeFacto, marka yüzü Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı. ‘I Love Me’ kampanyasının yeni reklam filminde Afra Saraçoğlu, DeFacto’nun dış giyim ürünleriyle kameralar karşısına geçti. DeFacto’nun sonbahar ve kış mevsiminde trendleri belirleyecek olan trençkotları, deri ceketleri ve kabanları Afra Saraçoğlu’nun tarzıyla ekranlara yansıdı.

Reklam filminin çekimleri, Asitane Studio tarafından 1 günde tamamlandı. TV, dijital ve sosyal medya kullanımlarıyla moda tutkunlarına ulaşmayı amaçlayan ‘I Love Me’ kampanyasının yeni reklam filminin yönetmenliğini Sinan Güven üstlendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.