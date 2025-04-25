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Adresi Olmayan Ev filmine İstanbul Film Festivali’nden ödül

Adresi Olmayan Ev filmi İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali’nden ödülle döndü. Film, 'En İyi Sanat Yönetimi' ödülünün sahibi oldu.

Adresi Olmayan Ev filmine İstanbul Film Festivali’nden ödül

Türkiye prömiyerini 44. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştiren Adresi Olmayan Ev filmi festivalin Yeni Bakışlar yarışmasında başarısını ödülle taçlandırdı.

 Adresi Olmayan Ev filmine İstanbul Film Festivali’nden ödül


Yarışmada, 'En İyi Sanat Yönetimi' ödülü Adresi Olmayan Ev filmiyle Atilla Çelik’in oldu. Ödülü filmin yönetmeni ve ortak yapımcısı Hatice Aşkın aldı. Hatice Aşkın, "5 yıldır Adresi Olmayan Ev üzerine çalışıyoruz. Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu’ndaki krallar, kraliçeler, mentorler, bağışçılar, destekçiler, yardımcılar ve ölümsüz/sonsuz arketipleri gerçek hayattaki film yolculuğumuzun da birer parçası oldu. Film süreci boyunca görüntü yönetmenimiz Feza Çaldıran ve sanat yönetmenimiz Atilla Çelik ile bir sacın üç ayağı gibi birlik ve uyum içerisinde çalıştık. İstanbul Film Festivali’nden ödülle döndüğümüz için mutluyuz" dedi.


Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat ve Janset’in rol aldığı, yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği filmin yapımında Sky Film, Vantablack Films, Apha Production ve View Master Films imzası bulunuyor.

 Adresi Olmayan Ev filmine İstanbul Film Festivali’nden ödül

Adresi Olmayan Ev, distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği dokuz büyük suç nedeniyle “unutma yasası” kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatıyor. Yasaya göre, açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet gibi suçları işleyenlerin ölümünden sonra tüm eşyaları yok ediliyor ve hiçbir iz bırakılmıyor.

 

 

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