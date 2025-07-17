Adnan Menderes’i İrfan Kangı oynayacaktı tarihi rol iptal oldu

Türk siyaset tarihinin önemli isimlerinden, millet iradesinin simgesi, merhum Başbakan Adnan Menderes’in hayatı sinema filmi oluyordu. Başrol için düşünülen isimlerden biri de oyuncu İrfan Kangı’ydı. Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan’a özel açıklamalarda bulunan Kangı, projenin neden gerçekleşmediğini ve yaşanan süreci anlattı. Recep İvedik serisinde İrfan karakteriyle ününe ün katan usta tiyatrocu İrfan Kangı, “Adnan Menderes rolüne çok yaklaştım. ‘Tipin çok benziyor’ dediler. Makyaj denemesi bile yapıldı ancak proje iptal edildi. Ben tarihe iz bırakmış, sivri ve etkili karakterleri oynamayı seviyorum. Rutine alışık değilim” dedi.

MENDERES GİBİ İSİMLER UNUTULMAMALI

Adnan Menderes’in millet iradesi ve demokrasi uğruna verdiği mücadeleyle örnek bir lider olduğunu söyleyen oyuncu ve tiyatrocu İrfan Kangı, şu ifadeleri kullandı: “Bu topraklarda öyle değerli insanlar yaşadı ki… Onların hikâyeleri beyazperdede yaşatılmalı. Adnan Menderes gibi isimleri yeni nesil sadece kitaplardan değil, filmlerden de öğrenmeli.” SİNEMA ENDÜSTRİSİNE ELEŞTİRİ Yeni projesi “Kuki: Oyuncağım Konuştu” filminde “Tilki Hüseyin” karakterini canlandıran İrfan Kangı, Türkiye’de sinema sektörünün hâlâ gerçek bir endüstri olamadığını söyledi. Kangı, “Bizde iş biraz kimin kimi tanıdığına bağlı. Liyakat ve yetenek her zaman hak ettiği değeri bulmuyor. Bir projede yer almamın sebebi çoğu zaman dostluk ilişkileri oluyor” dedi.

DİJİTAL PLATFORMLARLA REKABET

Sinema salonlarının dijital platformlarla ciddi rekabet yaşadığını da dile getiren Kangı, “Seyirci artık 300 liraya sinema bileti almak mı, yoksa aynı fiyata dijital platformda bir ay film izlemek mi diye düşünüyor. Salonların kendini yenilemesi şart. Yoksa seyirci azalacak” diye konuştu. OYUNCULUKTA KALIPLAŞMIŞ ROLLERE TEPKİ Oyunculukta kalıplaşmış rollere de tepki gösteren Kangı, “Komedi oynayan hep komedi, dram oynayan hep dram oynuyor. Oysa oyuncu her karakteri oynayabilmeli. Seyirciyi ters köşe yapmalı. Benim derdim de bu” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.