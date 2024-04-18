 Adnan Koç ve Halil İbrahim Ceyhan'dan proje

Adnan Koç’un müzik dünyasındaki yükselişine eşlik edecek “Be Zalim”in tanıtımı yakın dostları ve sanatçı arkadaşlarının katılımı ile Nişantaşı Meyhanesinde gerçekleştirdi.

19 Nisan Cuma günü müzikseverlerin beğenisine sunulacak yeni tekli, Koç’un kendine özgü müzikal anlayışını yansıtıyor.

“Be Zalim"in, sözü ve müziği ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan’a ait. Düzenlemesi ise Tarık İster tarafından hazırlandı. Derin duygusal temalar ve kuvvetli melodilerin bir araya geldiği. Be Zalim’in video klibini İmre Haydaroğlu çekti.



Şarkıyı yazan ve Emanet dizisinde birlikte oynadıkları dönemden yakın dost olan Halil İbrahim Ceyhan'da Adnan Koç'u yalnız bırakmadı. Şarkıyı yıllar önce yazdığını dile getiren Halil İbrahim Ceyhan, kısmetin Adnan Koç olduğunu ve şahane yorumlayarak ortaya muhteşem bir eser çıktığını dile getirdi. Adnan Koç bu şarkıyı yorumlamanın kendisine kısmet olduğu için özellikle de arkadaşının çok cömert davranarak hiç düşünmeden verdiğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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