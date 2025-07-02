  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem! İşte detaylar...

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!

Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor.

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!
Boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile el ele görüntülenen Güzide Duran sitem etti.

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!
Aksoy'un, "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir" sözlerine Duran'dan cevap geldi.

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!
Duran, 10 aydır ayrı olduklarını ve boşanmak istediğini açıkladı.

Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadın Mayo Modelleri
  Moda ve Güzellik

Kadın Mayo Modelleri

Serenay Sarıkaya doğum gününü ayrıldığı iddia edilen Mert Demir ile kutladı
  Magazin

Serenay Sarıkaya doğum gününü ayrıldığı iddia edilen Mert Demir ile kutladı

Zarafetin Kodu: Gece ve Straplez Elbiselerle Işıltını Ortaya Çıkar
  Moda ve Güzellik

Zarafetin Kodu: Gece ve Straplez Elbiselerle Işıltını Ortaya Çıkar

Hayal Köseoğlu, huzuru Alaçatı'da buldu!
  Magazin

Hayal Köseoğlu, huzuru Alaçatı'da buldu!

Emre-Gizem Karayel çifti Dedektif Reptır'ı sinema perdesine taşıyor!
  Magazin

Emre-Gizem Karayel çifti Dedektif Reptır'ı sinema perdesine taşıyor!

Boşanma aşamasındaki eşi Güzide Duran'ın Fikret Orman ile el ele görüntülenmesine Adnan Aksoy'dan sert tepki!
  Magazin

Boşanma aşamasındaki eşi Güzide Duran'ın Fikret Orman ile el ele görüntülenmesine Adnan Aksoy'dan sert tepki!