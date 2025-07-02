Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile ele ele görüntülenen Güzide Duran'dan sitem!

Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor.



Boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile el ele görüntülenen Güzide Duran sitem etti.



Aksoy'un, "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir" sözlerine Duran'dan cevap geldi.



Duran, 10 aydır ayrı olduklarını ve boşanmak istediğini açıkladı.

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