adL’nin Cumhuriyet’in 100. yılına özel Atatürk portresi Vadistanbul’da sergilenecek

Mustafa Kemal Atatürk’ün etkileyici portresini içeren bir sanat eseri yaratma fikriyle yola çıkan adL, ileri dönüşümün hedeflendiği kumaşlardan bir eser ortaya çıkarmak için sanatçı Deniz Sağdıç ile iş birliği gerçekleştirdi. Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, Cumhuriyet’in 100. yılını anlamlı bir projeyle kutlamak istediklerini belirterek Atatürk’ün büyük vizyonunun mirasını gururla taşıdıklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayanlara ilham kaynağı olacak bu eser, 12 Ekim tarihine kadar Vadistanbul’da sergilenecek.

Türkiye’nin önde gelen yerli üretim moda markalarından adL, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün etkileyici portresini içeren özel bir sanat eseri yaratma fikriyle yola çıkarak ileri dönüşümün hedeflendiği kumaşlardan anlamlı bir eser ortaya çıkardı. Bu proje Türkiye’nin sadece moda sektöründe değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm noktasındaki potansiyelini de vurguluyor. Moda tutkunlarının, sanatseverlerin ve tarihe ilgi duyan herkesin ilgisini çekecek benzersiz sanat eseri, 12 Ekim’e kadar Vadistanbul’da sergilenecek. Sanatçı Deniz Sağdıç tarafından çok sayıda kumaş parçasının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Atatürk portresinin yapılış sürecinin anlatıldığı video ise ünlü sunucu ve televizyon programcısı Esra Erol tarafından seslendirildi.

“BÜYÜK VİZYONUN MİRASINI GURURLA TAŞIYORUZ”

Cumhuriyet’in 100. yılını anlamlı bir projeyle kutlamak istediklerini söyleyen Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, “Cumhuriyet’in ilk adımları 100 yıl önce bu topraklarda atıldı ve yeni bir çağın kapıları aralandı. Bizler de o büyük vizyonun mirasını gururla taşıyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Projenin adımlarını belirlerken Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini ön planda tutmaya, bu değerlerle ilham kaynağı olmaya özen gösterdik. Tüm bunları sanatın iyileştirici gücüyle birleştirdik. Cumhuriyet’in bizlere verdiği tüm ayrıcalıkları yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük gurur duyuyoruz. %80 kadın çalışan oranımızla kadına, sanata, doğaya verdiğimiz destekle temellerimizi oluşturduk. Adil Işık Group olarak her zaman bu ayrıcalıkları dikkate alarak ilerliyoruz. Ekiplerimizi ve müşterilerimizi daha bilinçli hale getirmek için sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Geri dönüştürülebilir kumaşlar, karton paketler, atıklarımızın değerlendirilmesi gibi adımlar ve daha fazlasını benimsiyoruz. Bu sebeple Cumhuriyetin 100. Yılında böyle bir konunun da altını çizmek bizler ve kitlemiz için oldukça değerli bir adım oldu.” açıklamalarında bulundu.

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