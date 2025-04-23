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Adile Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaptan ilk kez konuştu!

Adile Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaptan ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Adile Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaptan ilk kez konuştu!

BKM, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan Adile sinema filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızalara kazınan karakterlere kadar geniş bir alanda iz bırakan Adile Naşit’in hayatı usta yönetmen Çağan Irmak’ın rejisiyle sinemaya aktarılacak.

Adile Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaptan ilk kez konuştu!

Senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı Adile, yalnızca bir biyografi değil; sahne tozuna bulanmış bir yaşamın, neşeyle harmanlanmış bir tarihin ve hafızalardaki sıcaklığın filmi olacak. Çağan Irmak ve Meltem Kaptan, Adile için İstanbul’da bir araya geldi.

 

Meltem Kaptan, Çağan Irmak ile buluştu, rolü hakkında konuştu: "Adile Naşit benim için de Türkiye için de çok önemli bir idol ve ikon"

 

Büyük bir merakla beklenen “Adile” filminin hazırlıkları sürerken, başrol oyuncusu Meltem Kaptan’dan yönetmen Çağan Irmak ile bir araya geldi ve rolü hakkında ilk kez konuştu. Film için Almanya’dan gelen Kaptan, duygularını ve heyecanını saklamadı:
Adile Naşit’i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali."Adile Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaptan ilk kez konuştu!

Kaptan, yaptığı kısa açıklamada Adile Naşit’in hayatına ve mirasına duyduğu derin saygıyı da vurguladı. "Sadece filmlerini değil, onu tanıyan insanların anlattıklarını da dinledim. O kadar sahici bir sevgi bırakmış ki arkasında... Böyle bir kadını canlandırmayı çok büyük bir sorumluluk olarak hissediyorum. Almanya’da doğmuş ve Adile’yi oralardan uzaktan tanıyarak büyümüş biri olarak benim gönlüme taht kurmuş kendisi."

Adile Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaptan ilk kez konuştu!

Gümüş Ayı ödüllü oyuncu seyircilerin ‘benzetme’ meselesine dair görüşlerini de samimiyetle paylaştı: "Ben ona benzemeye değil, yaklaşmaya çalışıyorum. Kahkahasında ne vardı? Bakışında ne vardı? Bunları çözmeye, hissetmeye çalışıyorum. Özellikle enerjisini, kıpır kıpır havasını yakalamaya çalışıyorum."


Film ekibinin çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Meltem Kaptan’ın içten açıklamaları filme dair beklentileri biraz daha artırdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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