Adidas’tan Beşiktaş’ın 120. Yılına Özel Koleksiyon

Adidas, kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet’in kalbinde yer alan Beşiktaş’ın 120.yılını Cumhuriyet’in 100.yılına saygı duruşunda bulunduğu görkemli bir koleksiyon ile kutluyor. Siyah beyaz hikayelere sayfa açan yeşil sahalardaki anlardan ilham alınarak hazırlanan 120.yıl koleksiyonu, Beşiktaş taraftarının Çarşı’dan başlayıp ağaçlı yol boyunca yükselen siyah beyaz heyecanından, stad sevdasından ve sokak kültüründen izler taşıyor.

Koleksiyonun görsel dünyası da yeşil sahadan yayılan futbol heyecanı ile taraftarın özgürlükçü ve ilham verici kültüründen yola çıkarak özel olarak tasarlandı.

adidas x Beşiktaş 120.yıl Özel Koleksiyonuna, 18 Mart itibariyle adidas mağazaları, adidas Online Shop, Kartal Yuvası Online Shop ve 20 Mart itibariyle tüm Kartal Yuvası mağazalarından ulaşabilirsiniz.



TAKIM YENİ KOLEKSİYON İLE YEŞİL SAHADA

Beşiktaş A futbol takımı, 18 Mart Cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş- İstanbulspor maçında adidas’ın özel olarak tasarladığı 120. yıl Özel Koleksiyonu ile sahaya çıkarak taraftarı selamlarken, aynı zamanda 120 Yıllık tarihi de gururla üzerlerinde taşıdılar.

120. Yıl Özel Koleksiyonu Fiyatları:

• Fermuarlı Üst( HT9835): 2.249TL

• Eşofman Altı( HT9832): 1.879TL

• Tişört (HT9839): 1.129TL

• Sweatshirt (HT9838):1.999TL

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