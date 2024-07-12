Adidas, Team Türkiye koleksiyonunu Cem Yılmaz ile tanıttı

2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Team Türkiye resmi şıklık tedarikçisi adidas, özel koleksiyonunu Cem Yılmaz ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle duyurdu. Koleksiyonun ve kampanyanın duyurusu için The Peninsula Istanbul’da gerçekleşen davete, Cem Yılmaz ve adidas Genel Müdürü Hakan Atalay’ın yanı sıra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli sporculardan Eda Erdem, Neslihan Arın, Merve Cansu Demir, Kaan Aykutsun, Özkan Baltacı, Adem Asil, Ahmet Önder ve Ayşe Begüm Onbaşı da katıldı.

Cem Yılmaz; ‘’Hepiniz hoş geldiniz, bu gecede adidas ailesi ile birlikte olduğum için çok mutluyum ve çektiğimiz film serisini birlikte izlemek için oldukça heyecanlıyım. Çekim sürecinde bizimle birlikte olan sporcularımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında milli sporcularımızın bizleri gururla temsil edeceğine inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Sporcularımızın hayatının zorlu olduğunu hepimiz biliyoruz, hazırlanma süreçleri çok ciddi zorluklarla geçiyor. Onların başarılarından ilham almaktan, dolayı çok mutluyuz.’’ dedi. Konuşmaların ardından davette izlenen film serisi büyük beğeni topladı.

Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcuların giyeceği özel koleksiyon, 14 mankenle sunulan bir defileyle tanıtıldı. Geceye sanat, moda, tasarım, cemiyet ve iş dünyasından aralarında Demircan Kaçel, Emre Yusufi, Giray Altınok, Bestemsu Özdemir, Deniz Işın, Ogeday Girişken, Buçe Buse Kahraman, Selin Yağcıoğlu, Yaren Alaca ve Efe Uygaç’ın aralarında bulunduğu davetliler de katıldı.

Cem Yılmaz’dan adidas ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na Özel Film Serisi

Paris 2024 heyecanının altını çizen ve beş farklı branşta çekilen reklam filmlerinde Cem Yılmaz ile birlikte milli sporcular da yer aldı. Badminton kategorisinde Neslihan Arın, masa tenisinde Merve Cansu Demir, boksta Kaan Aykutsun, tekvandoda Merve Dinçel, çekiçte Özkan Baltacı, Cem Yılmaz ile birlikte kamera karşına geçti.

Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na Özel Koleksiyon

Türkiye için hazırlanan özel koleksiyon, Türk bayrağından ilham alan kırmızı ve beyaz renklerin yanı sıra somon rengiyle dinamikleşirken, hedeflenen en yüksek altın madalya sayısını simgeleyen detaylar büyük beğeni topladı. Şık ve modern detaylarla harmanlanan, adidas’ın Türkiye Özel Koleksiyonu 4 Temmuz itibariyle adidas.com.tr, seçili adidas mağazalarında ve seçili perakende satış noktalarında sporseverlerin satışına sunuldu.

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