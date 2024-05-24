Adı daha önce Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Cannes Film Festivali'nde Amerikalı model Carmella Rose ile katıldı.

Çiftin yan yana poz vermesi akıllara, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.



İkiliin samimi pozu dikkat çekti.



Aynı festivale Hande Erçel ile Hakan Sabancı da katıldı.

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