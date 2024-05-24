  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Adı Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Amerikalı modelle mi aşk yaşıyor?

Adı Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Amerikalı modelle mi aşk yaşıyor? İşte detaylar...

Adı Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Amerikalı modelle mi aşk yaşıyor?

Adı daha önce Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Cannes Film Festivali'nde Amerikalı model Carmella Rose ile katıldı.

Adı Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Amerikalı modelle mi aşk yaşıyor?

Çiftin yan yana poz vermesi akıllara, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.

Adı Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Amerikalı modelle mi aşk yaşıyor?
İkiliin samimi pozu dikkat çekti.

Adı Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Amerikalı modelle mi aşk yaşıyor?
Aynı festivale Hande Erçel ile Hakan Sabancı da katıldı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  
  Magazin

Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  

Oktay Kaynarca kazandırıyor
  Magazin

Oktay Kaynarca kazandırıyor

Özgür Özgülgün “Abur Cubur Adası”nın yeni baskısını kitapseverlere sundu
  Kültür - Sanat

Özgür Özgülgün “Abur Cubur Adası”nın yeni baskısını kitapseverlere sundu

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!
  Magazin

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!

Dicle Olcay’ın sesinden ‘Kanasın’
  Magazin

Dicle Olcay’ın sesinden ‘Kanasın’

Netflix Top 10 listesi belli oldu
  Magazin

Netflix Top 10 listesi belli oldu