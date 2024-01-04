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Adı 'Kirli Sepeti' dizisindeki rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel'den aşk açıklaması!

Adı 'Kirli Sepeti' dizisindeki rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel'den aşk açıklaması! İşte detaylar...

Adı 'Kirli Sepeti' dizisindeki rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel'den aşk açıklaması!

Melisa Döngel, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi.

 Adı 'Kirli Sepeti' dizisindeki rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel'den aşk açıklaması!

Akşam saatlerinde kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde, bir restoranda yemek yiyerek keyifli zaman geçiren Döngel, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. 2024 yılından beklentisi sorusuna cevap veren Döngel, “Yeni yıldan dileklerim arasında sağlık, huzur ve aşk var. Şu anda hayatımda kimse yok, ben önce sağlık ve mutluluk diliyorum yeni yıldan.Tabi aşk olsa güzel olur” dedi. Döngel, gazetecilere mütevazı ve samimi tavırlarıyla teşekkür ettikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

 Adı 'Kirli Sepeti' dizisindeki rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel'den aşk açıklaması!

Oyuncu, 'Kirli Sepeti' dizisindeki rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile anılıyordu.

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