Adı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel bakın hangi Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşıyor?

'Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz,

gözlerden uzak bir ilişki yaşamaya başladı.



Döngel, bir süredir 'Kirli Sepeti' dizisindeki rol arkadaşı

Halil İbrahim Ceyhan ile anılıyordu.

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