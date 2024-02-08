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Adı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel bakın hangi Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşıyor?

Adı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel'in gerçek sevgilisi ortaya çıktı! İşte detaylar...

Adı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel bakın hangi Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşıyor?

'Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz,

Adı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel bakın hangi Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşıyor?

gözlerden uzak bir ilişki yaşamaya başladı.

Adı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel bakın hangi Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşıyor?
Döngel, bir süredir 'Kirli Sepeti' dizisindeki rol arkadaşı

Adı Halil İbrahim Ceyhan ile anılan Melisa Döngel bakın hangi Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşıyor?

Halil İbrahim Ceyhan ile anılıyordu.

 

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