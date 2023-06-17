  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?

Adı bir dönem Çağatay Ulusoy ile anılan ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyor? İşte haberin detayları...

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Adı bir dönem ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi, Alaçatı'ya gitti.

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?
Oyuncu, Dicle Olcay'ın sahne aldığı mekanda eğlendi.

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?
Tüfekçi'nin aynı mekanda bulunan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile yakınlaştığı iddia edildi.

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?
Oyuncu, Olcay'ın sahnesini çektiği sırada Murat Dalkılıç'ın da görünrtülerine yer verip, kalp emojisi koyması ise kafaları karıştırdı.

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?
Dalkılıç ise seyircileri değil, sadece Olcay'ı paylaştı.

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?

Dalkılıç, bir ara sahneye da çıkarak Olcay ile düet yaptı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi
  Güncel

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi

Önce kariyer sonra hayal
  Gündem

Önce kariyer sonra hayal

Ünlü mimar her yerde aranıyor!  
  Gündem

Ünlü mimar her yerde aranıyor!  

Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı
  Magazin

Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı

Rus kız arkadaşıyla yakalanan Mehmet Ali Erbil kendisine yeni bir isim taktı!
  Magazin

Rus kız arkadaşıyla yakalanan Mehmet Ali Erbil kendisine yeni bir isim taktı!

Hamile Atiye seyircileri coşturdu
  Magazin

Hamile Atiye seyircileri coşturdu