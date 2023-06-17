Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Adı bir dönem ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi, Alaçatı'ya gitti.



Oyuncu, Dicle Olcay'ın sahne aldığı mekanda eğlendi.



Tüfekçi'nin aynı mekanda bulunan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile yakınlaştığı iddia edildi.



Oyuncu, Olcay'ın sahnesini çektiği sırada Murat Dalkılıç'ın da görünrtülerine yer verip, kalp emojisi koyması ise kafaları karıştırdı.



Dalkılıç ise seyircileri değil, sadece Olcay'ı paylaştı.

Dalkılıç, bir ara sahneye da çıkarak Olcay ile düet yaptı.

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