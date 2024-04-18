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Adana, Mert Demir konserinde 200 bin kişiyle ateşe düştü!

Mert Demir Adana'da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 200 bin kişinin katıldığı bir konser verdi. Nisan ayında yazı yaşayan ve 38 derecelik sıcaklığı gören Adana, Mert Demir konserinde de şarkılarla ateşe düştü!

Adana, Mert Demir konserinde 200 bin kişiyle ateşe düştü!

Ürettiği şarkılarıyla son dönemde Türk Pop Müziği’ne damgasını vuran Mert Demir, Adana’da unutulmaz bir konsere imza attı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında sahne alan Mert Demir, 200 bin kişiyle birlikte en sevilen şarkılarını söyledi.

Adana, Mert Demir konserinde 200 bin kişiyle ateşe düştü!

Ünlü müzisyeni pankartlar ve büyük bir sevgi seli ile karşılayan Adana seyircisi, konser boyunca “Acı Veriyor”, “Cehennemin Dibi”, “Ateşe Düştüm”, “Gözlerime Bak”, “Pusulam Rüzgar”, “Antidepresan” gibi hit parçalara eşlik etti.

Adana, Mert Demir konserinde 200 bin kişiyle ateşe düştü!

Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Mert Demir, “Bu en kalabalık konserlerimden biri oldu. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim” dedi. Seyircilerinin pankartlarını da okuyan Demir, ‘Sen küsenleri barıştırıyormuşsun’ pankartı karşısında “Öyle bir beyanımız yok ama kimse küsmesin, ne gerek var. Küs olan varsa barışsın” diye konuştu.

Adana, Mert Demir konserinde 200 bin kişiyle ateşe düştü!

5 ŞARKISIYLA TOP 50’DE 

Adana’da büyük bir sevgi seliyle karşılaşan Mert Demir dijitaldeki yükselişini de sürdürüyor. Ünlü müzisyenin tam 5 şarkısı birden Türkiye’den en çok dinlenilen şarkıların yer aldığı Spotify Top 50 listesine girdi. Aynı anda Cehennemim Dibi, Acı Veriyor, Seni Seviyorum (Live), Gözlerime Bak (Live), Ateşe Düştüm listede yer alarak ender görünen bir başarıya imza attı.

 

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