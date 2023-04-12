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Adana Demirspor'da Henry Onyekuru krizi

Adana Demirspor’un Nijerya millî futbolcusu Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçındaki tutumları nedeniyle takımdan gönderileceği iddia edildi.

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru krizi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Maçtan sonra Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, bunun sebebini Adana Demirspor’un Nijerya millî futbolcusu Henry Onyekuru olduğunu iddialarda bulundu.

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru kriziAdana Demirspor'da Henry Onyekuru krizi
Adana Demirspor kuluslerinde Henry Onyekuru'nun Galatasaryın kalecisi Muslera ile arasının çok iyi olduğu ve maç sırasında da selamlaştığını ve daha sonra birlikte eğlendikleri öğrenildi. Takım arasında, “Belki Belhanda ve Onyekuru maçta oynamayacak. Takım Onyekuru'nun fotoğraflarını bir haftadır paylaşmadı sosyal medyasında. Başkan Sancak, sanıyor ki Henry Galatasaray’a karşı gol atmak istemedi."
Maç sonunda ise soyunma odasında olaylar daha da büyüyerek Badou Ndiaye, Henry Onyekuru ve başkan Murat Sancak, arasında tartışma çıkarak takım arasında büyük bir gerginlik olduğu öğrenildi. Murat Sancak’ın basın açıklaması sonrasında, bu yüzden Henry Onyekuru’nun takımdan ayrılması söz konusu.

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