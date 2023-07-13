Adana Altın Koza 30 yaşında

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında festivalin 30.sunu gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını belirti.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kuru Otlar Üstüne” filmi Türkiye Prömiyerini, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak. 76. Cannes Film Festivali’nde, Merve Dizdar’a filmdeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran film, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’ da sinemaseverlerle buluşacak. Prömiyere, filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra; başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.

“Pandemi ve sonrasında yaşanan sıkıntılı süreçte sinema salonları bir bir kapanırken sektörün üretime devam etmesi Türk sinemasının gelişimi ve tanınırlığı için çok değerlidir” diyen Başkan Zeydan Karalar, üniversitelerin gerçekleştirdiği akademik çalışmaların, sinemaya yönelen gençlerden gelen yeni fikirlerin sektördeki başarıyı arttırarak yeni bir sinema oluşumuna katkı koyduğunu, çekilen filmlerin birçok ülkede ilgi görüp çeşitli festivallerde yer almalarından büyük sevinç duyduğunu ifade etti. Karalar, “Ülkemize kazandırdığı ödüllerle bizleri gururlandıran Nuri Bilge Ceylan’ı festivalimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” diye ekledi.

Türk Sineması’nın en önemli yönetmenlerinden biri olan ve uluslararası alanda kazandığı ödüllerle dünya sinemasında adından söz ettiren Nuri Bilge Ceylan Cannes Film Festivali’nde daha önce; “Uzak” filmiyle 2003 yılında Jüri Büyük Ödülünü, “İklimler” filmiyle 2006 yılında FIPRESCI Ödülü’nü, “Üç Maymun” filmiyle 2008 yılında En İyi Yönetmen Ödülü’nü, “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmiyle 2011 yılında Jüri Büyük Ödülü’nü, “Kış Uykusu" filmiyle 2014 yılında Altın Palmiye Ödülü'nü kazanmıştı. Ceylan, 2009 yılında düzenlenen 62. Cannes Film Festivali jüri üyeleri arasında yer almış ve yine aynı yıl 16. Altın Koza Film Festivali'nde Jüri Başkanlığı yapmıştı.

Filmde, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'in hikayesini anlatılıyor. Samet, meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanınca, içine düştüğü çetin hayattan kurtulma umudunu tamamen kaybeder. Ancak kendisi de öğretmen olan Nuray ile tanışması, bu endişesini yenmesine yardımcı olabilir.

Ceylan'ın "olgunluk dönemi eseri" olarak nitelendirilen film, doğunun uzak bir kasabasında mecburi hizmetini yapan; kendini bir köşede unutulmuş "kuru otlar" gibi hisseden resim öğretmeni Samet'in hikayesi üzerinden, genç ve yalnız insanların hüzünlü öyküsüne odaklanıyor. Samet'in edebiyat öğretmeni arkadaşı Kenan ve İngilizce öğretmeni Nuray'ın arasında gelişen hikaye; Anadolu insanının sorunlarına ince dokunuşlar yaparken, bireyin ebedi yalnızlığı ve çaresizliği serüvenini de varoluşçu bir yaklaşımla tartışmaya açıyor. Nuri Bilge ve Ebru Ceylan çiftinin çektiği fotoğraflar da hikayeye estetik bir boyut katıyor. Karlarla kaplı bir doğada tek başına yürüyen adam planıyla açılan "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin ana teması olan "taşra sıkıntısı çeken adam" ruhuna gönderme yapıyor.

30. yılına ulaşmanın heyecanıyla seyirciyle buluşacak olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl da, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Festival kapsamında ayrıca; dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.

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