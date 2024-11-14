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Adamlar’dan 10. yıl albümü

Alternatif rock sahnesinin kendine has gruplarından Adamlar, müzikal yolculuklarının 10. yılında dinleyicilerini yeni albümleri “Kahırlı Merdiven” ile selamlıyor.

Adamlar’dan 10. yıl albümü

Adamlar’ın 9 yeni şarkıdan oluşan albümü, hem derin hem de mizahi sözleriyle dikkat çekiyor ve dinleyicileri yine kendi iç dünyalarına yolculuğa davet ediyor. Tolga Akdoğan (vokal ve elektrik gitar), Gürhan Öğütücü (elektrik gitar), Berat İşçioğlu (bas gitar) ve Berkan Tilavel (davul)’den oluşan grup üyelerinin ortak yaratım sürecinden geçen bu albüm, Adamlar’ın on yıllık birikimini ve müzikal olgunluğunu gözler önüne seriyor.

15 Kasım’da tüm dijital platformlarda yayınlanacak “Kahırlı Merdiven”, 9 şarkıdan oluşan güçlü bir set sunuyor. Albümde grubun enerjik ve kendine özgü rock tarzı hissedilirken, ironik anlatımları ve yoğun duygusal yansımaları da göze çarpıyor. Albüm boyunca rock ve alt rock tınılarıyla harmanlanmış indie dokunuşlar, Adamlar’ın özgün
müzik kültürünü ve enerjik ruhunu yansıtıyor. Dinleyiciler, bu şarkılarla hayatın karmaşık duygularını keşfederken, Adamlar’ın sahne enerjisini albümde de hissedecekler.
Adamlar’ın yeni albümü “Kahırlı Merdiven” 15 Kasım’da tüm dijital platformlarda yayında olacak. Ayrıca yeni şarkıların da ilk kez seslendirileceği albüm lansmanı da 1 Aralık’ta İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Adamlar, 10. Yıla özel içerik ve etkinliklerle dinleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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