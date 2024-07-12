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Adada şapka defilesi

Fashiontv’nin yeni projelerinden “Black Fashion” defilesi Kınalıada’daki Mia Beach’te yapıldı.

Adada şapka defilesi

Tasarımlarını ünlü modacı Cafer Andıç’ın yaptığı ve düzenlenen defile ile tanıtılan şapkalar büyük ilgi gördü. Defileyi izleyenler arasında fashiontv Türkiye yönetim kurulu başkanı Enis Onat ve eşi Melissa Onat da vardı.

Adada şapka defilesi

Dünyaca ünlü Blackbörk firması ile ortaklaşa yapılacak projede, ürünler ilk etapta başta İngiltere ve Rusya olmak üzere dokuz ülkede satışa çıkarılacak.

Adada şapka defilesi

Proje ile ilgili konuşan ünlü modacı Cafer Andıç, “Moda alanında bir dünya markası olan fashiontv ile tekstil ürünleri için dünya çapında iş birliğine giriyoruz. Şapka deyip geçmeyelim bunun da dünya çapında bir modası var. Bu gördüğünüz şapkalar da bunun ilk adamı” dedi. 

Adada şapka defilesi

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