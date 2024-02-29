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Acun Ilıcalı takımı Hull City için dünyaca ismi kazandırdı

Acun Ilıcalı takımı Hull City için dünyaca ismi kazandırdı. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı takımı Hull City için dünyaca ismi kazandırdı

Acun Ilıcalı ve eski İspanyol milli futbolcu Gerard Piqué, İstanbul'daki Yunan şarkıcı Antonis Remos konserini izledi. Ilıcalı, eski milli futbolcu İngiltere Championship Ligi'nde yer alan Hull City formasıyla poz verdi.

Acun Ilıcalı takımı Hull City için dünyaca ismi kazandırdı
Ilıcalı, "Taraftar kitlemize yeni transferimiz ailemize hoş geldin" diye yazdı.

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