  Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! O detay dikkat çekti!

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı. İş insanı, "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün.. Devamını biliyorsun zaten" diye yazdı.

Sürekli siyah tişört giyen Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi takipçilerini şaşırttı.

Takipçileri Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi şaşırttı.

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