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Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! O detay dikkat çekti!

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! O detay dikkat çekti! İşte detaylar...

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! O detay dikkat çekti!

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı. İş insanı, "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün.. Devamını biliyorsun zaten" diye yazdı.

  Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! O detay dikkat çekti!

Sürekli siyah tişört giyen Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi takipçilerini şaşırttı.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! O detay dikkat çekti!

Takipçileri Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi şaşırttı.

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