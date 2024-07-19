 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın fotoğrafında dikkat çeken detay!

Başarılı iş insanı Acun Ilıcalı’nın kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.



Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan ve burada kısa süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceleyen Altunkaya, daha sonra diğer mağazalara da uğrayıp tatil öncesi alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası muhabirlerle karşılaşan ve muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Çağla Altunkaya, "Bir Avrupa seyahatimiz olacak onun öncesi birkaç eksiğimi almaya geldim" açıklamasında bulundu.



Neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çeken Çağla Hanım, daha sonra muhabirlere iyi çalışmalar dileyip aracını bıraktığı vale noktasından teslim alarak AVM’den ayrıldı. Çağla Altunkaya’nın şık AVM tarzı ise gözlerden kaçmadı. Çağla Altunkaya’nın tektaşı dikkat çekti.

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