 Acun Ilıcalı, Meksikalı milyarder dostu Ricardo Salinas’ı Türkiye’de ağırladı

Meksika’daki Azteca Medya Grubu’nun sahibi ve Latin Amerika’nın en güçlü medya patronlarından biri olan Salinas, her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’ye gelerek Acun Ilıcalı’nın konuğu oldu.

Dünyanın en büyük yatlarından biri olan 110 metrelik “Lady Moura” isimli mega yatıyla Türkiye kıyılarına demir atan Ricardo Salinas, bu yılki tatilinde Marmaris’te Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı ile buluştu. Ilıcalı, dostu Salinas ve beraberindeki 20 kişilik grubu Selimiye’de lokal bir restaurant olan Hidayet’in Yerinde misafir etti. Ricardo Salinas’ı geçen yıl da Marmaris’teki Manzara restoranda ağırlayan Ilıcalı, “Ricardo 8 yıl önce davetim üzerine Türkiye’ye gelmişti ve o günden beri ülkemize hayran. Her yaz mutlaka gelir, birlikte vakit geçiririz. Bu buluşmalar bizim için bir gelenek haline geldi” dedi.

Ricardo Salinas’ın Türkiye’ye olan ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Ilıcalı, “Dünyaca tanınan bu isimlerin Türkiye’yi tercih etmesi turizmimiz açısından da çok kıymetli. Ricardo’nun Türkiye sevgisi Meksika basınında dahi haber oluyor. En kısa zamanda ben de iadeyi ziyaret için Meksika’ya gideceğim” ifadelerini kullandı.

SALİNAS VE STEVE JOBS’UN MEGA YATLARI İTALYA’DA ÇARPIŞMIŞTI!

Marmaris’te demirli olan 125 milyon dolarlık mega yat “Lady Moura” geçtiğimiz yıl İtalya’nın Napoli kentinde Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un yatıyla çarpışmış ve bu olay dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Milyarderlerin dev yatlarının çarpışması, uluslararası medyada günlerce konuşulmuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.