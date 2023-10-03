 Açılışta ünlüler geçidi

Şafak Sezer, Maltepe’de yeni açılan Medialkent klinik 4 şubesinin açılışına katıldı.

Açılışta kliniğin sahibi Altan Kavas’ı ünlü isimler Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ömer Kurt, Cem Kılıç, Uğur Arslan, Serkan Şengül’ün yanı sıra MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yalnız bırakmadı.



Açılış öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şafak Sezer, “Bugün güzelleşmeye geldik” dedikten sonra Uğur Aslan'a takılmaktan kendini alamadı.

Sezer, “Uğur, kendine çok bakan metroseksüel standartlarında yaşayan bir abimiz her şeyi ondan öğrendim" şeklinde espriler yaparken Aydemir Akbaş ise, "Bugün Şafak ile güzelleşmeye geldik. Boy uzatıyorlarmış. Bende biraz boy uzatayım işlemlere başlayalım" diye espriler yaptı.

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