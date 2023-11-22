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Açılışa ünlü akını  

Kış sezonunun gelmesiniyle start veren partiler başladı. Önceki akşam Suadiye’de bulunan ‘’The Rua Suadiye” Ünlü isimleri bir araya getirdi. Birinci yılını mekan aynı zamanda All dergisine ev sahipliği yaptı.

Açılışa ünlü akını  

 

Renkli geçen gecede İrem Helvacıoğlu’ sevgilisi Ural Kaspar, The Rua Suadiye için “Uzun yıllar Cadde’de yaşıyorum. Burada  iyi yemek yiyebileceğin bir mekanda iyi kokteyl içmek için farklı mekana gidiliyordu ya da müzik dinlemek için.  3 unsuru aynı mekanda bulamıyordunuz. Biz The Rua Suadiye ile “İyi Yemek,İyi Müzik,İyi Kokteyl” bu üç unsuru aynı anda sunan bir mekan yaptık,” dedi.

Açılışa ünlü akını  

Açılış partisinde en dikkat çeken çift olan Helvacıoğlu ile Kaspar oldukça mutluyu. Mikrofonlara konuşan sevgililer, “Her şey çok güzel bizde iyiyiz ve iyi anlaşıyoruz” dedikten sonra muhabirler ‘ilerde evlilik olurmu’ sorusuna Helvacıoğlu, “İlişkimiz henüz 4 ay oldu evliliği konuşmak için daha çok erken” açıklamasını yaptı.

Açılışa ünlü akını  

Özel geceye katılan isimler arasında Ekin Mert Dalmaz, Halil İbrarim Ceyhan, Ayşen İnan, Emel Acar, Hrem Helvacıoğlu Ural Kaspar, Gökhan Keser, Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner ile katıldı. 

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