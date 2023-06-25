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Acarlar Şirketler Topluluğu’ndan eğitime tam destek!

Acarlar Şirketler Topluluğu, kendi markası olan Acar Meyve Fidanlığı’nda hasat edilen kirazların satışından elde edilen geliri bu sene de TEGV’e bağışlayacağını duyurdu.

Acarlar Şirketler Topluluğu’ndan eğitime tam destek!

Geleneksel Kiraz Festivali’nde kirazların satışı TEGV İpek Kıraç Öğrenim Birimi öğrencileri ve gönüllülerinin katılımıyla, geçtiğimiz gün  Acarkent Coliseum Meydan’da gerçekleştirildi.

Geleceğe yapılacak en büyük yatırımın iyi eğitimli çocuklar olduğu bilinciyle başlatılan sosyal sorumluluk projesinde, gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmak amaçlanıyor. 

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