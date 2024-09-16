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Acarkent sanat ile buluşuyor

Acarlar Şirketler Topluluğu sanata yatırım yaparak, son projesi Acarverde’de faaliyet giren Futy Art Gallery, ilk sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Geçtiğimiz gün Acarverde’de yer alan galeri, Ressam Seval Özcan’ın eserlerinden oluşan bir sergi ile sanat dünyasına merhaba dedi.

Acarkent sanat ile buluşuyor

Serginin küratörlüğünü üstlenen Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Marcus Graf, eserler hakkında şunları söyledi: “Seval Özcan’ın eserleri, çağdaş soyut sanatın çok katmanlı yapısında önemli bir örnek teşkil ediyor. Sanatçı, klasik motifleri modern estetik yaklaşımlarla birleştirerek, geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir köprü kuruyor.”

Acarkent sanat ile buluşuyor

Futy Art Gallery’in açılışının ev sahipliğini Funda Acar yaparken, bu özel günde aile fertleri Funda Acar ve ressam Seval Özcan’ı yalnız bırakmadılar. Sergi, çağdaş sanat ile ilgilenen tüm sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Acarkent sanat ile buluşuyor

 

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