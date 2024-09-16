Acarkent sanat ile buluşuyor

Serginin küratörlüğünü üstlenen Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Marcus Graf, eserler hakkında şunları söyledi: “Seval Özcan’ın eserleri, çağdaş soyut sanatın çok katmanlı yapısında önemli bir örnek teşkil ediyor. Sanatçı, klasik motifleri modern estetik yaklaşımlarla birleştirerek, geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir köprü kuruyor.”

Futy Art Gallery’in açılışının ev sahipliğini Funda Acar yaparken, bu özel günde aile fertleri Funda Acar ve ressam Seval Özcan’ı yalnız bırakmadılar. Sergi, çağdaş sanat ile ilgilenen tüm sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

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