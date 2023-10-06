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AC/DC grubu Türkiye'de konser verecek

AC/DC gurubu Türkiye'den konser verecek. İşte detaylar...

AC/DC grubu Türkiye'de konser verecek

Dünya rock müziğinin efsanevi grubu AC/DC, kuruluşunun 50. yılını büyük bir dünya turnesi ile kutluyor. Bu unutulmaz grubun Türkiye'deki hayranlarının özlemle beklediği an ise sonunda geldi.

AC/DC grubu Türkiye'de konser verecek
AC/DC'nin kurucusu ve solisti olan Dave Evans, 50. Yıl özel konser serisinin Türkiye’deki ilk ayağını Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirecek. Enerjik sahne performansları ve unutulmaz rock şarkılarıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan AC/DC, bu özel etkinlikle rock müziği tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. 20 Ekim’de ilk defa Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde çıkacak olan grup müzikseverlerin hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Muhteşem geceyi sabırsızlıkla bekleyen AC/DC hayranları, konserin biletlerini 6 Ekim Cuma, saat 12.00’dan itibaren www.biletix.com’dan satın alabilecek.

AC/DC grubu Türkiye'de konser verecek

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