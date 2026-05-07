 Abdurrahman Tanrıkulu, Belçika Kralı ve Kraliçesi'ni ziyaret etti

Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, gelecek hafta Türkiye'de düzenlenecek olan Belçika Ekonomik Misyonu'na verdikleri öncü desteklerden dolayı Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde'yi ziyaret etti.



Organizasyonun başarıyla hayata geçirilmesindeki himayeleri ve Türk-Belçika iş dünyasını bir araya getirme vizyonları sebebiyle Kraliyet Ailesi'ne şükranlarını sunmak üzere Belçika Kralı ve Kraliçesi'ni ziyaret eden Abdurrahman Tanrıkulu, bu kritik buluşmayla iki ülke arasındaki stratejik bağların altını çizdi.

Türkiye ve Belçika arasındaki ticari ilişkileri zirveye taşımayı hedefleyen ve gelecek hafta gerçekleşecek olan Belçika Ekonomik Misyonu (Belgian Economic Mission) öncesinde diplomatik temaslar hız kazandı.

