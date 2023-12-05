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Abdik Ailesi oğullarının yeni yaşını Göktürk'de kutladı

Abdik ailesi oğullarının yeni yaşını Göktürk'de kutladılar.

Abdik Ailesi oğullarının yeni yaşını Göktürk'de kutladı

Ünlü iş insanı ve siyasetçi Ali Abdik , eşi Hira Hanım ile geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren çocuklarının doğum gününü kutladılar. Doğum gününe iş dünyası ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

 Abdik Ailesi oğullarının yeni yaşını Göktürk'de kutladı

Göktürk'teki evlerinde düzenlenen doğum gününe yaklaşık 100 kişi katılırken organizasyonu Hira Abdik'in firması olan AİRA Event yaptı.

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