 Abdik Ailesi oğullarının yeni yaşını Göktürk'de kutladı

Ünlü iş insanı ve siyasetçi Ali Abdik , eşi Hira Hanım ile geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren çocuklarının doğum gününü kutladılar. Doğum gününe iş dünyası ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Göktürk'teki evlerinde düzenlenen doğum gününe yaklaşık 100 kişi katılırken organizasyonu Hira Abdik'in firması olan AİRA Event yaptı.

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