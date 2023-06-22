ABD’li star Türkiye’de

Önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’na Özel jet ile iniş yapan Dante’yi İş insanı Muhammet Gömük karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı “ dostum Muhammeti’in doğum günü için geldim, beni arayıp davet ettiğinde o gün oradayım dedim ve geldim Türkiye de zaman geçirmeyi çok seviyorum” dedi.

1 hafta Türkiye de kalacak olan Dante’yi yoracağım diyen Gömük “ Dante ile öncelikle İstanbul turu yapacağız, sonrasında Çeşme ye gidip ona Çiğköfte ikram edeceğim ve Türkiye’mizin bütün güzelliklerini gösterip unutulmaz bir 1 hafta geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

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