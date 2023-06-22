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SnobMagazin.com

ABD’li star Türkiye’de

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Dante Thomas. iş insanı Muhammet Gömük’ün özel davetlisi olarak Türkiye ye geldi.

ABD’li star Türkiye’de

Önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’na Özel jet ile iniş yapan Dante’yi İş insanı Muhammet Gömük karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı “ dostum Muhammeti’in doğum günü için geldim, beni arayıp davet ettiğinde o gün oradayım dedim ve geldim Türkiye de zaman geçirmeyi çok seviyorum” dedi.

ABD’li star Türkiye’de

1 hafta Türkiye de kalacak olan Dante’yi yoracağım diyen Gömük “ Dante ile öncelikle İstanbul turu yapacağız, sonrasında Çeşme ye gidip ona Çiğköfte ikram edeceğim ve Türkiye’mizin bütün güzelliklerini gösterip unutulmaz bir 1 hafta geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

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