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A Mutfak’tan dev İtalyan markası

İtalya'nın tasarımları ile devleşen ünlü mobilya markası "Bonaldo" artık "A Mutfak Mobilya"da.

A Mutfak’tan dev İtalyan markası

1936 yılından bu yana İtalya'nın yerleşik mobilya devi ve aile şirketi olan Bonaldo, Bodrum'un kaliteden ödün vermeyen markalarından A Mutfak Mobilya’nın Bodrum Plaza mağazasında önceki gün gerçekleştirilen bir davetle Bodrumluların beğenisine sunuldu.

A Mutfak’tan dev İtalyan markası

Bu özel gün için İtalya'dan gelen firma sahibi "Alberto Bonaldo"  Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söylerken; A Mutfak Mobilya sahibi Mehmet Savaş ile birlikte kurdele keserek yeni sezona start verdiler. Davete katılan  birçok mimar ve inşaat sektörünün tanınmış yüzleri müzik ve ikramlar eşliğinde  unutulmaz anlar yaşadılar.

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