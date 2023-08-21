90’ların nabzı Levent Yüksel’le Kuruçeşme Sahnesi’nde attı

Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da her konserinde sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Levent Yüksel, yine geleneği bozmadı. ‘Ya Sonra’ şarkısı ile konserine başlayan başarılı sanatçı, ‘Ayrılmam’, ‘Kadınım’, ‘Medcezir’, ‘Bi Daha’, ‘Zalim’ gibi klasiklerinin yanı sıra 6 yıl önce çıkardığı arabesk albümü ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar’dan seçtiği ‘Yalnızım Dostlarım’ parçasıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yüksel, şarkılarıyla olduğu kadar bir an olsun düşmeyen temposuyla da sevenlerini kendisine hayran bıraktı. Yoğun istek ve alkış üzerine ‘Onursuz Olmasın Aşk’ şarkısıyla bis yapan Levent Yüksel, dakikalarca ayakta alkışlandı. Hayranlarını 90'lı yıllara götüren büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçı, eski günlerin atmosferini yeniden yaşattı.

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