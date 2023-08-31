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8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı. İşte detaylar...

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı

‘Fashion And Music Show’un 4.’sü önceki gün Moda Kayıkhane’ de gerçekleşti.

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı
Ev sahipliğini Mehmet Yıldırım’ın üstlendiği organizasyonun sunuculuğunu Tuğba Özay üstlenirken İpek Tanrıyar, Ece Gürsel ve Wilma Ellles, Pelin Suade defilede yer aldı.

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı
Özel gecede Banu Zorlu, konser verdi.

 8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şarkıcı Yılmaz Morgül, çevre kirliliğine dikkat çekmek için ‘Plastik Terördür’ pankart kaldırarak çöpten yapılan Emrullah Köroğlu’nun tasarımını giydi. 3. kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, 13 kilo aldığını belirterek, “Limonlu içecekleri aşerdim ve çok seviyorum. 13 kilo aldım çok az aslında hala manken kıyafetleri giyebiliyorum” diye konuştu. Elles, doğumunun her an olabileceğini sözlerine ekledi.

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı

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