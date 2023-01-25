  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

8 Dalda 9 Oscar Adaylığı Kazanan ‘The Banshees Of Inısherın’ 3 Şubat’tan İtibaren Sinemalarda

Oscar ödüllü Martin McDonagh’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu, Colin Farrell ile Brendan Gleeson’ı buluşturan ve 8 dalda 9 Oscar adaylığı kazanan ‘The Banshees of Inisherin’, 3 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak. ‘En İyi Film’ dahil 3 dalda Altın Küre ödülü kazanan film, 2022 yılının en çok övgüyle söz edilen yapımları arasına adını yazdırdı. 

8 Dalda 9 Oscar Adaylığı Kazanan ‘The Banshees Of Inısherın’ 3 Şubat’tan İtibaren Sinemalarda

‘In Bruges’ filminin ardından yönetmen / senarist Martin McDonagh ile oyuncular Colin Farrell ve Brendan Gleeson’ı yeniden buluşturan ‘The Banshees of Inisherin’, 3 Şubat’ta vizyona giriyor. ‘En İyi Film’ dahil 8 dalda toplam 9 Oscar adaylığı kazanan ve Colin Farrell’a da ilk Oscar adaylığını getiren film, izleyicileri İrlanda’nın batı kıyısında bulunan bir adaya götürüyor. 

8 Dalda 9 Oscar Adaylığı Kazanan ‘The Banshees Of Inısherın’ 3 Şubat’tan İtibaren Sinemalarda
 
İki ömürlük dost olan Pádraic (Colin Farrell) ve Colm (Brendan Gleeson)’ın arkadaşlığının Colm’un aldığı ani bir kararla bitmesini ve kendilerini bir çıkmazsa bulan ikiliden Pádraic’in arkadaşlıklarını yeniden kurtarmaya çalışmasını anlatan film, McDonagh’ın güçlü sinematografisiyle hem sayısız ödül ve adaylık kazandı hem de eleştirmenler ile izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Kerry Condon ve Barry Keoghan’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘The Banshess of Inisherin’, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell) ve En İyi Senaryo (Martin McDonagh) dalında Altın Küre Ödülü’ne layık gösterildi. 

8 Dalda 9 Oscar Adaylığı Kazanan ‘The Banshees Of Inısherın’ 3 Şubat’tan İtibaren Sinemalarda
 
Adaylar açıklanmadan önce de Oscar yarışının en iddialı adayları arasında gösterilen ‘The Banshees of Inisherin’, 3 Şubat’tan itibaren sinemalarda izlenebilir. 
 
Oscar Adaylıkları: 
 
En İyi Film 
En İyi Yönetmen (Martin McDonagh)
En İyi Orijinal Senaryo (Martin McDonagh)
En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Brendan Gleeson / Barry Keoghan)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kerry Condon) 
En İyi Orijinal Film Müziği (Carter Burwell)
En İyi Kurgu (Mikkel E. G. Nielsen)

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayta Sözeri sahnede frikik verip espriyi patlattı
 

Ayta Sözeri sahnede frikik verip espriyi patlattı

Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti
  Magazin

Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İhanet mi var?
  Magazin

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İhanet mi var?

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü
  Gündem

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü

Selin Şekerci'den evlilik açıklaması
  Magazin

Selin Şekerci'den evlilik açıklaması

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...
  Hayatın İçinden

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...