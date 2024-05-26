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7. Antalya Akra Caz Festivali Dany Brillant ile başladı

Caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Antalya Akra Caz Festivali, Yekta Kopan’ın açılış konuşmasının ardından nostaljik şarkıların yanı sıra; Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren Dany Brillant’ın konseriyle başladı.

7. Antalya Akra Caz Festivali Dany Brillant ile başladı

Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı, canlı ve bir o kadar duygu yüklü şarkılarıyla muhteşem bir enerji yakalayan Dany Brillant izleyicileri de sahneye alarak dakikalarca dans etti.

7. Antalya Akra Caz Festivali Dany Brillant ile başladı

FESTİVAL “IBRAHİM MAALOUF” KONSERİYLE DEVAM EDECEK

Festival; 26 Mayıs’ta caz, rock ve dünya müziği türlerini harmanlayan ve kariyeri boyunca oluşturmuş olduğu kendine has stiliyle, trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan, 17 albüm ve prestijli Grammy adaylığının ardından yeni projesiyle dinleyenleri felsefi bir dünyaya götüren Ibrahim Maalouf’un “Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel Ange” konseriyle devam edecek. 

7. Antalya Akra Caz Festivali Dany Brillant ile başladı

Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu 7. Antalya Akra Caz Festivali,  24 Mayıs - 12 Haziran 2024 tarihleri arasında Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotel‘in açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

 

 

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