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6.Fashion Breeze defilesi ünlü modellerin katılımıyla gerçekleşti

Sultan Bozkuş organizatörlüğünde gerçekleşen 6.Fashıon Breeze defilesi İstanbul Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Sunumunu Ece Pirim‘in üstlendiği defilede Wilma Elles, İpek Tanrıyar gibi top modellerin yanı sıra Grand Model Queen, Best model Of Turkey yarışmalarında unvan kazanmış modeller de podyumda yerini aldılar.

6.Fashion Breeze defilesi ünlü modellerin katılımıyla gerçekleşti

Sultan Bozkuş organizatörlüğünde “Kadın Yoksa Herşey Eksik” temalı 6.Fashıon Breeze defilesinin koreografisini ünlü sanat yönetmeni Asil Çağıl üstlendi.

Ve Bozkuş ; 6 Fashıon Breeze defilesinde bu tema ile yola çıktığında son günlerde kadına yönelik toplumsal şiddetin artarak devam etmesi sebebi ile kadının sesini duyurabilmek, gücünü göstermek adına toplumda farkındalık yaratmak istediğini ifade etti.

6.Fashion Breeze defilesi ünlü modellerin katılımıyla gerçekleşti

Oldukça yoğun ilgi gören bu defilede Sultan Bozkuş sahne finalini bir Cumhuriyet kadını olarak ne mutlu türküm diyene daha doğrusu ne mutlu Türk kadınıyım çünkü kadın yoksa her şey gerçekten eksiktir sözleri ile tamamladı.

6.Fashion Breeze defilesi ünlü modellerin katılımıyla gerçekleşti

İstanbul’un önde gelen gelinlik ve abiye firmalarından Çiçek Zorlu Fashıon, HC haute couture, Aral modaevi, Hülya Saraç haute couture Paris moda ve İzmir’den Tarık Çakır modaevi birbirinden özel hazırlamış oldukları 2025 kreasyonlarını tanıttılar. Basının da ilgisinin yoğun olduğu 6 Fashion Breeze defilesinde tasarımcılar ve organizatör Sultan Bozkuş izleyicilerden de tam not aldı.

İş sanat cemiyet ve magazin dünyasından davetlilerinde olduğu Fashıon Breeze defilesi 2025 merhaba dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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