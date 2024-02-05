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66. Grammy Ödülleri'nde Messika parıltısı

Messika Paris, dün akşam Karol G, Fantasia Barrino ve Nicki Nicole ile birlikte 66. Grammy Ödülleri’ne damgasını vurdu.  

66. Grammy Ödülleri'nde Messika parıltısı

Mañana Será Bonito adlı albümü “En İyi Música Urbana Albüm” ödülüne layık görülen Karol G, Messika Paris’in tasarımlarıyla gecede büyüleyici bir görünüm sergiledi. Sanatçı; Midnight Sun Star Chaser gerdanlığı ve küpeleri, Night Owl bileziği, Concorde yüzüğü ve Blooming Euphoria tırnak yüzüğüyle ödülünü alırken adeta göz kamaştırdı. 

66. Grammy Ödülleri'nde Messika parıltısı

R&B şarkıcısı Fantasia Barrino, Midnight Sun Dancing Moon dudak mücevheri ve Messika By Kate Moss Exotic bileziğini My Twin çok şekilli küpesi, D-Vibes ve My Twin Toi & Moi yüzükleriyle harmanlayarak harikulade bir stil ilhamı yarattı. 

66. Grammy Ödülleri'nde Messika parıltısı

Sevgilisi Peso Pluma ile kırmızı halıda objektiflere poz veren Arjantinli şarkıcı Nicki Nicole ise Génesis isimli albümünün “En İyi Música Mexicana Albümü” ödülü kazanmasının coşkusunu yaşadı. Bu özel gecede Nicole, Messika Move 10th küpeleri, Move Noa bileziği ve ikonik Glam'Azone çift yüzüğü ile şıklığını tamamladı.

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