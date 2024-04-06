 65 yaşındaki ünlü sosyetik Nurettin Hasman Milano'da evlendi

Sosyetinin ünlü ismi Nurettin Hasman, evlendi. İş insanı, yedi yıldır birlikte olduğu gayrimenkul danışmanı Zeynep Fıratoğlu ile nikah masasına oturdu. Çift, İtalya'nın Milano şehirini tercih etti.



İkiliye, ailesi ve yakın arkadaşları ederek, mutluluğuna şahit oldu.



Hasman ve Fıratoğlu, evlendikten sonra Türkiye'ye dönmeyerek İtalya keyfi yaptı.

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