60'ıncı Yıla Özel Tasarım

Dünyadaki en büyük 5 uluslararası mücevher fuarından biri olan İstanbul Jewelry Show, dünyanın birçok ülkesinden bin 500 firmanın katılımıyla açıldı.

Meslekte 60'ıncı yılını kutlayan Tekin Seyrekoğlu Mücevherat, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde müşterilerini dev standında ağırladı.

Tekin Seyrekoğlu'nun firmasının 60'ıncı yılına özel hazırladığı koleksiyon ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

14-19 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuarda marka sahibi Tekin Seyrekoğlu, "Yıllardır bu tür furalarda hep yerimizi aldık. Büyük bir ilgi olması nedeniyle bizleri oldukça mutlu etti ama yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle buruğuz. Üzünlü bir fuar geçirdik" dedi.

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