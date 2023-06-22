‘6 Şubat-TRAVMA’ belgeseli izleyiciyle buluşuyor

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ilçeleri başta olan ve dokuz saat arayla yaşanan şiddetli iki depremin 11 ilde açtığı fiziksel ve ağır psikolojik yıkımı konu alan ‘6 Şubat-TRAVMA’ belgeselinin ilk gösterimi, 26 Haziran Pazartesi akşamı saat 20:00’de Harbiye CRR Konser Salonunda halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

‘PSİKOLOJİK YIKIM’ GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Cengiz Özkarabekir’in şubat ve mart aylarında Hatay’da çekimlerini gerçekleştirdiği ‘6 Şubat-TRAVMA’ belgesel filmi, yaşanan büyük travmayı yaşayan depremzedeler ve gönüllüler üzerinden anlatılıyor. İBB İstanbul İtfaiyesi ve AKOM ekiplerinin çektiği çok özel görüntülerin de yer aldığı belgesel film, bu güne kadar ekranlara yansımamış videolarla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en büyük depremleri olarak tarihe geçen ve büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, resmî kayıtlara göre 51 bin insan yaşamını yitirdi ve on binlerce kişi yaralandı. Yine resmî rakamlara göre 850 kişi uzuvlarını kaybetti, engelli durumuna düştü. İnsanlar; evlerini, canlarını, yakınlarını, ailelerini kaybetti. Türkiye’de 40 binden fazla binanın yıkıldığı ve yüz binlerce binanın ağır hasar aldığı bölgede çok büyük bir ekonomik yıkım da yaşandı. Fakat pek konuşulmasa da bir başka yıkım insanların acısını katbekat artırdı, yeni bir boyuta taşıdı. Bu, ağır bir psikolojik yıkımdı. Yaşanan depremle insanlar şoka girdive ağır bir travmaya maruz kaldılar… Aradan aylar geçti, üzerine seçimler bile yapıldı. Ve depremde yaşananlar yavaş yavaş unutulmaya başlandı. İşte bu belgesel unutturmamak üzere, ülkeyi aylarca belki de yıllarca etkisi altında tutacak, toplumda derin yaralar açacak bir gerçeği: Deprem travmasını anlatıyor.

Mazlum Kiper’in seslendirdiği ve 43 dakikadan oluşan belgesel film dijital platformlarda yayınlanacak.

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