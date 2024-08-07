55 günde jet karara itiraz! Sosyetik ismin 750 milyon liralık boşanma tazminatı kuşa döndü

İstinaf mahkemesi sadece 55 günde jet hızıyla dosyayı karar bağlaması ve maddi manevi tazminat hakları ile nafakada indirime gitmesi Serap Tibuk’u kızdırdı. Serap Tibuk’un avukatı Av.Dr. Gökçe Yıldırım yaptığı basın açıklamasında “jet hızıyla istinaf mahkemesinden çıkan karar düşündürücüdür. İstinaf mahkemesinin görev gereklerinin dışına çıkarak, davayı jet hızıyla sadece 55 günde ve davacı tarafın isteklerine uygun olarak karara bağlanması bize göre her yönüyle araştırılması ve üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu haksız karara karşı gerekli yasal yollara başvuruyoruz” dedi.

Ünlü iş insanı Besim Tibuk, on bir yıl önce 2013 yılında iki çocuğunun annesi eşi Serap Tibuk’a boşanma davası açmış ancak mahkeme davacının iddialarını kanıtlayamadığı için davayı reddetmişti. 2016 yılında kesinleşen mahkeme kararının ardından üç yıllık yasal bekleme süreci sonunda Besim Tibuk 2019 yılında tekrar boşanma davası açmış ve beş yıl süren dava, tarafların boşanma kararı ile 2024 yılı ocak ayı sonunda sonuçlanmıştı. İstanbul 13. Aile Mahkemesi boşanma kararı ile birlikte iş insanı Besim Tibuk’un eşi Serap Tibuk’a 750 milyon lira maddi tazminat, 100 milyon lira manevi tazminat ile aylık 500 bin lira yoksulluk nafakasına hükmetmişti.

BESİM TİBUK KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Besim Tibuk ödenecek tazminatlar ve nafakanın tamamen kaldırılması ile ilgili olarak istinaf mahkemesine avukatı aracılığı ile başvuruda bulundu. 10 Mayıs 2024’te istinaf mahkemesinde kabul edilen dava adeta jet hızıyla 55 günde karara bağlandı. Dava sonunda istinaf mahkemesi, 100 milyon liralık manevi tazminat tamamen ortadan kaldırılırken, 750 milyon liralık maddi tazminatı 50 milyon liraya, aylık yoksulluk nafakasını da 500 bin liradan 350 bin liraya indirdi.

JET HIZINDAKİ İSTİNAF KARARINA TEPKİ

Besim Tibuk’tan boşanan ve tazminatı ile nafaka miktarı büyük ölçüde azaltılan Serap Tibuk, İstinaf mahkemesinin kararlarına tepki göstererek avukatı Av.Dr.Gökçe Yıldırım aracılığıyla haklarını yasal yollardan arayacağını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada Av.Dr.Gökçe Yıldırım “Bu haksız ve taraflı kararla kamuoyunun zengin iş insanı olarak tanıdığı Besim Tibuk’un 36 yıllık eşine ve iki çocuğunun annesine hiçbir şey vermek istemediği tescillenmiştir. Besim Tibuk tarafından bu tazminat rakamları uygun görülüyorsa müvekkil verilen tazminatı kendisine iade etmeye hazırdır. İstinaf mahkemesinin görev gereklerinin dışına çıkarak, davayı jet hızıyla sadece 55 günde ve davacı tarafın isteklerine uygun olarak karara bağlanması, bize göre her yönüyle araştırılması ve üzerinde durulması gereken bir husustur. Mağduriyete yol açan bu haksız karara karşı gerekli yasal yollara başvurulduğunu, müvekkilin haklarının korunması için her türlü hukuksal mücadelenin devam ettirildiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyor” dedi.

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